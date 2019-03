Miley Cyrus vuelve con su ex, Liam Hemsworth

Miley Cyrus vuelve a ser cuñada de nuestra Pataky. Tras varios meses separados, la cantante podría haber vuelto con el australiano Liam Hemsworth. La noticia salta tras los tuits que la jovencita ha ido publicando en Twitter sobre su viaje a Colombia.

La actriz se ha reconciliado recientemente con el cuñado de Elsa Pataky, y los dos jóvenes fueron fotografiados durante el viaje que la que fuese Hanna Montana estaba realizando por todo America del Sur. Esas imágenes más un tuit de Miley han hecho saltar las alarmas de que Cyrus ya no está soltera: “Gracias Colombia! Me lo he pasado genial! Estoy muy feliz de haber podido estar aquí y disfrutar de vuestro bello país con mi BOOOO (chico)”, comentaba en Twitter.

No ha confirmado que haya vuelto con Liam, aunque en una de sus últimas declaraciones la cantante hablaba de lo cerca que estaban los dos en estos momentos. No quiso concretar mucho más, pero la actriz afirmó que “definitivamente, yo no voy a ir a Australia soltera”.

¡Ay, Miley, Miley! Que segundas partes nunca fueron buenas... ¿Se irá la princesita del pop de compras con su cuñadita, Elsa?