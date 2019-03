Miley Cyrus se desnuda sobre una bola en su nuevo videoclip de su tema 'Wrecking Ball'

Que se prepare Miley Cyrus porque si después de su actuación en los MTV Video Music Awards recogió todas las críticas que su desvergonzada actuación provocó entre todos los asistentes, ahora con su nuevo videoclip la cantante va a recibir una tormenta de comentarios.

Y es que Miley la sigue liando, la ex Hannah Montana ha presentado su nuevo videoclip, 'Wrecking Ball'. Y si al principio la vemos dentro de una balada llorando al amor mostrando su cara más sensible: "Nos arañamos, nos encadenamos nuestras corazones en vano... Saltamos sin preguntar por qué...". ¿¿Una flecha para Liam??

Pero la canción va cogiendo fuerza y de pronto aparece esa Miley a la que estamos acostumbrados, provocativa y sacando su mítica lengua para lamer todo lo que tiene entre manos. Y de pronto 'Oh my God!' la ex chica Disney aparece desnuda balanceándose sobre una bola de demolición mostrándose como Dios la trajo al mundo.

Así que se prepare el mundo porque Miley ya ha borrado de su vocabulario la palabra… ¡Vergüenza!