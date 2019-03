Miley Cyrus tiene sustituto para Liam Hemsworth: su productor musical, Mike Will

"Un clavo saca a otro clavo" y nunca mejor dicho, porque según parece ni Miley Cyrus ni Liam Hemsworth pierden el tiempo. Tras la ruptura entre ambos por el comportamiento excéntrico de la cantante, Liam se ha dejado ver de lo más cariñoso con la actriz mexicana Eiza González por la ciudad de Los Ángeles. Pero ojo, porque Miley ya tiene un nuevo hombro en el que apoyarse y es podría tener un romance con Mike Will, el productor musical de su último álbum, y es que eso de pasar tantas horas juntos en el estudio... ¡Es lo que tiene!

Según fuentes de la revista 'The National Enquirer', Cyrus y Will están viviendo una bonita relación. "Todo el mundo sabe que están juntos, Mike protege mucho a Miley, Miley y Mike se cuidan mucho el uno al otro", declaraba una fuente cercana a la ex Hannah Montana a la publicación.

Mike Will, de 24 años de edad, es el productor musical de su último trabajo 'Bangerz' y también ha trabajado recientemente con la cantante en la producción de su polémico videoclip 'We Can't Stop'. Tendremos que esperar para ver si son ciertos los rumores de romance o si se trata simplemente de una bonita relación de trabajo, ¡quien sabe!