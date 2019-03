Miley Cyrus tiene su felicitación de Acción de Gracias personalizada con un cuerpo de pavo

Alguien anónimo se ha encargado de hacerle esta 'bromita'

Si no es por una cosa o por otra, Miley Cyrus siempre termina siendo noticia. Esta vez, la cantante se ha convertido en la protagonista del día de Acción de Gracias y, sorprendentemente, no ha sido culpa suya. Alguien ha realizado un montaje de la cabeza de la cantante junto al cuerpo de un pavo. La imagen no tiene desperdicio y ya ha revolucionado las redes sociales...