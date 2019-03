Miley Cyrus se tatúa 'El amor nunca muere' en honor a su chico, Liam Hemsworth

No es la primera vez que Miley Cyrus se hace un tattoo. Aficionada a grabar en su cuerpo distintos dibujos, la ex niña Disney ha decidido fijar esta vez una frase muy romántica en su bíceps izquierdo: 'Love Never Dies'. Quizá por todo el amor que siente por Liam Hemsworth.

Acompañada en todo momento de su chico y de algunos amigos, Miley se acercó hasta el Studio City Tattoo para tatuarse ‘El Amor Nunca Muere’ en su brazo, según ha publicado TMZ.

La cantante, toda una experta, con este nuevo tatuaje ya llega casi a la decena. Siempre con símbolos y dibujos de gran significado dedicados a sus padres, hermanos y amigos, nunca se ha hecho uno en honor a ninguna de sus parejas. Quizá Liam haya sido el afortunado y Cyrus haya querido que está relación tan especial sea recordada por siempre en su piel, a pesar de compartir con él una calavera mexicana que luce en su tobillo.

Esperemos que a pesar de su afición a los tatuajes y del ritmo que lleva con sólo 19 años, no acabe como su hermano Trace al que pocos sitios de su cuerpo le quedan ya sin tatuar.