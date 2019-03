Miley Cyrus sufrió acoso escolar por tener acné

Miley Cyrus ha abierto el cajón de los recuerdos, y ha sacado uno que nos ha dejado bastante impactados. La reina del twerking ha confesado que está convencida que la depresión que sufrió hace años vino provocada por el acoso que le hacían sus compañeros de colegio por tener acné.

"Durante un tiempo estuve muy deprimida. Me encerré en mi habitación y mi padre tuvo que tirar abajo la puerta. Tenía la piel fatal y se burlaban de mí por eso. Pero no estaba deprimida por la forma en que los demás me hacían sentir, simplemente estaba deprimida", confesó Miley.

Y es que como bien ha demostrado Miley hace escasos días con la muerte de su perro Floyd, la cantante es más sensible de lo que parece, es más, ella nunca ha dudado en mostrar sus sentimientos e incluso ha llorado en más de una ocasión sobre el escenario. Hace poco, en el concierto que ofreció en Boston, la artista no pudo reprimir las lágrimas y se pegó una buena llantina recordando a su mascota. ¡Quién diría que Miley es así de sensible!