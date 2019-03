Miley Cyrus se solidariza y se desnuda para una campaña contra el cáncer de piel

"Protect The Skin You're In" (protege la piel en la que estás) es el lema de la campaña en la que Miley Cyrus se ha sumado y posa como Dios la trajo al mundo para la lucha contra el cáncer de piel. La cantante no ha dudado en colaborar en esta iniciativa solidaria para luchar contra la enfermedad y de qué mejor forma que mostrando sus encantos al mundo entero.

Aunque la imagen nos muestra a una Miley de lo más sexy, luciendo palmito y tapando sus partes íntimas con las manos han sido numerosos los comentarios que han saltado por las redes sociales tratando el tema de la extrema delgadez de la joven estrella del pop.

El reconocido diseñador Marc Jacobs ha sido el encargado de organizar este proyecto solidario en el que otras celebrities también se han subido al carro y se han apuntado a esta causa benéfica, como Irina Shayk, Bar Refaeli, Dita Von Teese, Heidi Klum, Victoria Beckham y Naomi Campell. Con las instantáneas se han creado unas camisetas de edición limitada con las que se pretenden recaudar los fondos para la causa. Y es que, ¡mira que nos gusta que las celebrities saquen su lado solidario!