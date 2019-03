Miley Cyrus sigue haciendo alarde de su rebeldía con una ‘peineta’

¿MILEY CONTRA EL MUNDO?

Que Miley Cyrus está en plan ‘guerrera’ es algo que nos ha quedado claro a todo el mundo. No sólo por toda la que lio en los MTV Video Music Awards, sino también porque desde que su último tema, ‘We can´t stop’, viera la luz, la chica ha optado por ir de rebelde por la vida. Así que visto lo visto, más vale no provocar a Miley porque puede que te haga hasta una ‘peineta’, aunque en este caso no sabemos si se la hace a su amigo, a los paparazzi o a quién pasaba por allí.