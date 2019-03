Miley Cyrus sigue con la celebración de su cumpleaños disfrazada de taco mexicano

¡Que no pare la fiesta! Miley Cyrus está decidida a continuar celebrando sus 22 años, aunque ya haya pasado casi una semana del día oficial de la fecha. La última ocurrencia de la estrella del pop fue disfrazarse de taco mexicano y ponerse a cantar en su casa, algo que tampoco nos soprende mucho ya que sabemos de la afición de Miley de disfrazarse.

El atuendo era de lo más gracioso y la cantante se sentía muy cómoda con él puesto, a juzgar por varias de las instantáneas que compartió en su cuenta personal de Instagram. Al disfraz no le faltaba detalle: lechuga, tomate, tortilla y el gorro mexicano incluído.

A pesar de que haya cumplido un año más, la actitud irreverente y alocada de Cyrus sigue siendo la misma, pues ella hace lo que quiere y cuando quiere, sin importarle lo que otros puedan estar pensando. Y esta filosofía de vida es la que no le hace mucha gracia a la madre de su nuevo novio, Patrick Schwarzenegger, que no aprueba el romance de la 'reina del twerking' con su hijo. Aunque, no vemos a Miley muy preocupada por este asunto…