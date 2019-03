Miley Cyrus saca las garras para defender a su ‘mamá’

Miley Cyrus ha bajado de la nube en la que paseaba por Hollywood, mientras mandaba mensajitos a su nuevo fichaje Jared Followill. La ex estrella de Disney estaba comiendo tranquilamente con su madre en una cafetería de California... pero poco duró la calma a la cantante y a su mami.

Tras salir del restaurante, un paparazzi se abalanzó sobre la madre de la artista, Tish, para conseguir fotografiar a la joven estrella. Furiosa por el incidente Miley no lo dudó dos veces y se dirigió al fotógrafo y le increpó: "Acabas de golpear a mi mamá con la cámara".

El hombre, que niega la acusación, no hace sino enfurecer más a la cantante a quién no le tiembla la voz al decirle no sólo que tropezó con su madre sino que le dice que no se le ocurra volver a hacerlo, añadiendo...: "Casi hieres a mi mamá. Ni se te vuelva a ocurrir hacerlo, está claro. ¡Acabas de golpear a mi mamá!"

Después de tanta polémica con la cantante, tenemos que decirle un "Ole, ole y ole" a Miley. Hay que proteger con uñas y dientes a las 'mamis' y seguro que la suya está súper orgullosa de cómo le defendió.