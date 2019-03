Miley Cyrus rompe a llorar en televisión por el Huracán Harvey

Miley Cyrus ha vuelto a un programa de televisión americano. Se ha acercado hasta allí para hablar sobre su nuevo proyecto musical, 'Younger Now'. Pero el presentador no ha podido evitar preguntar a la cantante por cómo está viviendo el desastre natural que llena los telediarios del mundo en los últimos días.

Pues Miley. más sincera que nunca, no ha podido contener las lágrimas y, emocionada, ha roto a llorar cuando el presentador le preguntaba por la ayuda que está prestando a las víctimas del huracán Harvey. Miley ha donado ya 500.000 dólares por la causa y "De verdad, no puedo hablar de eso. No sé por qué pero me pone muy triste", decía Miley entre lágrimas. "Espero que la gente sepa... no podría fingirlo, yo solo... Mi abuela y mi madre están ahí sentadas, y me iré a casa con mis siete perros y si no tuviese eso más, simplemente sería muy duro", explicaba la artista.

"Estoy muy feliz de ayudar de cualquier manera y espero que la gente entienda que me puedo poner en la piel de los demás y saber cómo se siente cuando te lo quitan todo", añadía Cyrus. Miley no es la única, y son muchas las personalidades que se han volcado con la causa y han querido aportar su pequeño granito de arena.