Miley Cyrus se rompe el coxis mientras practicaba "acrobacias"

Miley Cyrus no deja de ser noticia. En esta ocasión, el motivo no es otro que el accidente que ha sufrido en su casa de Los Ángeles mientras practicaba unos ejercicios acrobáticos. Así lo ha confirmado ella misma en su perfil de Twitter.

La novia de Liam Hemsworth ha contado con pelos y señales todo lo ocurrido y, parece, que la cosa no ha ido a mayores. "Me he fracturado el coxis haciendo un salto mortal frontal... en el sofá. Es como cuando tropecé con una almohada y me rompí el brazo."

Después de tal aparatosa caída, Miley se recupera con los suyos, mientras su millones de seguidores muestran su preocupación por lo ocurrido y no dejan de mandarle apoyo y cariño a través de Twitter.

Un incidente del que esperamos se recupere pronto y que se convertirá en el motivo perfecto para que Miley no se despegue ni un segundo de su adorado y querido novio, Liam Hemsworth, del que día tras día asegura está más y más enamorada.