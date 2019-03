Miley Cyrus revoluciona las redes con una foto liándose un porro

Miley Cyrus ha vuelto a ser una de las protas de las redes sociales por una foto que ha publicado el líder de los 'Flaming Lips', Wayne Coyne. En la imagen, aparece la cantante muy concentrada liándose un porro.

Pero por si esto no fuera poco (aparecer ante todos sus seguidores haciendo el cigarrito de la risa), Miley muestra que utiliza una marca de papel de liar que lleva su nombre.

Parece ser que la foto se tomó en un descanso de la grabación de 'Lucy in the Sky with Diamonds', en la que participa con 'The Flaming Lips'. Después del tatuaje en el labio, poco nos sorprende de Miley, aunque esta vez se ha lucido.