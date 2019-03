Miley Cyrus revela que no volverá a pisar una alfombra roja

Miley Cyrus ha demostrado que se puede tener los pies en la tierra con 23 años, una fortuna casi incalculable y una fama mundial asombrosa. La cantante ha hablado de su vida para la revista Elle, en la edición de octubre.

La reina del twerking ha vuelto a actuar con 'Crisis in Six Scenes', la nueva serie cómica de Woody Allen donde ha vuelto a dar vida al personaje que le llevó a la fama, Hannah Montana. Actualmente es uno de los coaches en The Voice, el programa de televisión musical.

Cuando le preguntaron que si volvería a pisar la famosa 'red carpet', ella contestó: "Nunca más volveré a hacer una alfombra roja de nuevo. ¿Por qué cuando la gente se está muriendo de hambre yo estoy en una alfombra que es roja? ¿Por qué soy 'importante'? ¿Por qué soy 'famosa'? Así no soy yo", le dijo a Elle.

Miley Cyrus protagoniza la portada de la edición de octubre de la revista Elle | ELLE

También ha hablado de Britney Spears, ya que Adam Leber -su manager- trabaja con la eterna princesa del pop. "Hemos permanecido cercanas por eso. Ella es un poco distante en su mundo. Yo solo quiero que Britney sea feliz", dijo la intérprete de 'Wrecking Ball'.

Ha confesado que no usa Snapchat porque no sabe cómo funciona y tiene miedo de parecer una anciana usando las redes sociales, también ha revelado que su novio Liam Hemsworth es un gran jugador de Pokémon Go, y otras muchas anécdotas que conoceremos cuando salga a la venta la edición de octubre del magazine. ¡Qué ganas!