Miley Cyrus revela que está muy feliz tras su ruptura con Patrick Schwarzenegger

Tras poner fin a su ruptura con Patrick Schwarzenegger, Miley Cyrus fue vista disfrutando con su exprometido, Liam Hemsworth, de una cena por West Hollywood. Una noticia que daba un nuevo giro en la vida de Miley: ¿volvería de nuevo la cantante con Liam? ¡Pues no!

La cantante ha concedido una entrevista a la revista Time en la que asegura que se ha recuperado de su ruptura y que está muy bien sola: "Creo que es algo de lo que hay que hablar más: se puede estar bien solo, estoy muy a gusto sola. Creo que esa es una libertad nueva para las mujeres. No sé si mi madre habría sido capaz de sentirse segura estando sola a los 22 años. Pero mi futuro no depende de si tengo o no pareja".

Unas declaraciones con las que la cantante pone fin a los rumores que apuntaban a un nuevo acercamiento junto al actor de 'Los Juegos del Hambre'. Y es que no hay nada como sincerarse.