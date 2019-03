Miley Cyrus, reina de las burlas a los famosos en Instagram a base de Photoshop

NO SE LIBRA NADIE DE SU ARTE EN EL MONTAJE

Si no es porque posa desnuda, es porque ha hecho alguna excentricidad y efectivamente esta vez Miley Cyrus se corona como la maestra del Photoshop en las redes sociales. La cantante bombardea Instagram con montajes de todo tipo de burla hacia otros famosos, vamos que no se salva ni ella misma… ¡Tiene para todos! Pero parece ser que sus víctimas favoritas son Kim Kardashian y Justin Bieber, de los que ha colgado unas fotos muy graciosas como cuando Kim se tiñó el pelo de rubio platino. El caso es que Miley no deja títere con cabeza y no duda en zanjar rumores, y burlase a base de Photoshop. En Celebrities.es hemos echado un ojo y os traemos los mejores montajes de la reina del 'twerking'.