Miley Cyrus regresa con nuevo disco tras pasar por rehabilitación y más enamorada que nunca de Liam Hemsworth

Miley Cyrus llega para quedarse y así lo ha confirmado con su última publicación en Instagram, donde ha subido una foto de la portada de la revista Billboard en la que aparece con una imagen totalmente renovada que ha sorprendido a sus seguidores,

La cantante ha contado a la revista los proyectos que estaba preparando y los meses que ha pasado en 'rehab', ya que han sido muy difíciles. Ella misma ha dicho que se autoimpuso un tiempo de "apagón informativo" y de desconexión para poder lanzar los nuevos proyectos que tenía en mente y dejar los malos vicios.

Miley ha dejado claro que lo que no ha cambiado ha sido su relación con Liam Hemsworth, pero sí que han tenido que cambiar su vida y dejar los vicios insanos para volver con fuerza. "Necesitaba mucho un cambio. Y estar con una persona que no cambia es muy duro. De repente es como: Yo no te reconozco más", ha contado Miley.

Además ha confesado que ha estado durante estos meses en modo 'detox' y que ha dejado de fumar: "No he fumado hierba en tres semanas". Un nuevo estilo de vida que está acabando con los malos hábitos que tenía y con sus continúas locuras a las que nos tenía más que acostumbrados.

También ha anunciado que lanzará nuevo single el 11 de mayo y que se llamará Malibú, del cual dice que será muy personal.