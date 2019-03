Miley Cyrus regala la ropa de Liam Hemsworth a una tienda de caridad

NO QUIERE NADA QUE LE SIGA UNIENDO A SU EX NOVIO

¡Se acabó! Miley Cyrus ha decidido que ya estaba bien de tener cosas en su casa que le uniesen todavía a Liam Hemsworth. Así que ha decidido coger toda la ropa que todavía tenía en casa de su ex y regalarla a una tienda de caridad para ayudar a personas con VIH y el SIDA. Además fuentes cercanas a la cantante han asegurado que ni le ha preguntado si lo necesitaba y es que por lo parece no quiere tener ningún tipo de relación con su ex. ¡¡¡Que te vaya bonito Liam!!!