Miley Cyrus no deja de sorprender con cada decisión que toma tras su separación con Liam Hemsworth hace unas semanas. La cantante se presentó en último momento en la gala de los MTV Video Music Awards, donde por primera vez después de su ruptura con el actor, regaló una actuación llena de sentimiento a sus fans y que, como no podía ser de otra manera, cantó el último tema que le dedicó a su ex marido, 'Slide Away'.

A esa gala no faltó su gran amiga y compañera inseparable Kaitlynn Carter, que desde que salieran las primeras imágenes besándose juntas han sido innumerables las veces que se las ha visto con actitud muy cariñosa públicamente. La que fue ex mujer del Brody Jenner, hermano de Kendall y Kylie acompañó a la artista antes de salir del escenario y se las puede ver muy cómplices de la mano o con gestos muy cariñosos.

Una vez en el escenario con un vestido negro ceñido, Miley lució un curioso detalle que no ha pasado desapercibido entre sus fans, un nuevo tatuaje en el que se podía leer: "Mi cabeza se sentía asustada pero mi corazón se sentía libre", una declaración de intenciones hacia Liam, pues muchos lo han entendido como una interpretación de su ruptura con el australiano.

