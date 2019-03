Miley Cyrus: "No quiero estar en el escuadrón de Taylor Swift, prefiero amigos reales"

Todo indica a que Taylor Swift vuelve a estar en el punto de mira, y es que la rubia no sale de una para meterse en otra, aunque en este caso, ha sido una indirecta lanzada por Miley Cyrus. La cantante se ha metido con Swift y sus amigas…

Después de dar el cante en la presentación de los MTV VIDEO MUSIC AWARDS, Cyrus no ha perdido el tiempo para volver a la carga. Así que ha declarado lo siguiente: "No quiero estar en el escuadrón de Taylor Swift, prefiero amigos reales. Ninguno de mis amigos son famosos y no hay razón, sino que simplemente me gusta la gente real que está viviendo vidas reales porque me siento inspirada por ellos".

La princesa del country aún no ha respondido a este ataque pero siempre alardea de sus amistades, incluso en los VMAs 2015, que pudimos verla con amigas como Selena Gomez, Karlie Kloss y Lily Aldrige, que la acompañaron a recoger el premio por 'Bad Blood'.