Miley Cyrus quiere mazmorras de sadomasoquismo y luces en forma de pene para su cumpleaños

La polémica sigue girando en torno a Miley Cyrus por su actitud provocativa y ojo, porque la ex chica Disney está a puntito de cumplir los veintiún años y a lo grande.

Una fuente cercana a la cantante ha confesado en 'The Sun' que Miley ya ultima todos los preparativos de su fiesta: "Quiere crear una mazmorra con cadenas y látigos, además de luces de fiesta en forma de pene y bailarines de ambos sexos" La artista quiere que la temática sexual invada su fiesta, con una ambientación que seguro rozará lo obsceno e indecente.

Hace unos días conocíamos la noticia de que la cantante ha invitado a la celebración a su ex, Liam Hemsworth. Pero aún no sabemos si habrá rechazado la invitación o se pasará por la prometedora fiesta. Estamos seguro de que no tendrá desperdicio, además, el día anterior seguro que Cyrus también hará de las suyas en los American Music Awards.