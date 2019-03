Miley Cyrus publica en Instagram el perfil de Hilary Duff en Tinder

Hoy en día las formas de buscar pareja o simplemente conocer gente han cambiado mucho a cómo se hacía hace unos años. Mientras antes encontrabas al amor de tu vida mediante amigos cercanos, en una discoteca o simplemente en clase, ahora lo más habitual es usar las apps para ligar por el móvil.

Nuestros famosos también sufren mal de amores y debido a sus compromisos no tienen mucho tiempo para buscar pareja por eso más de uno usa este nuevo método para encontrar el amor. Parece ser que la última que se ha apuntado a esta técnica es la actriz Hilary Duff quien cuenta con un perfil en Tinder y hace tiempo que se le desconoce pareja formal.

La encargada de hacernos saber esta información no ha sido otra que Miley Cyrus. La cantante publicó en su cuenta de Instagram una foto del perfil de Hilary en Tinder diciendo: "Yo deslizaría su perfil para la derecha", escribe Miley junto a la foto, que traducido al nivel amoroso de Tinder significa "me gusta", ya que las fotos que no te agradan se deslizan hacia la izquierda.

Lo que no nos cuadra es cómo ha tenido acceso Miley a esta información pues para encontrar a Duff en la aplicación ella misma debería tener una propia. Por lo demás, no sabemos cómo se habrá tomado Hilary que Miley haya hecho esto de una manera tan público pero no nos extrañaría que se sintiera traicionada por ella.