Miley Cyrus publica imágenes en bañador cubierta de tarta

Ya que Miley Cyrus no puede desnudarse más para promocionarse, la cantante ha optado por aparecer cubierta de comida para promocionar su nuevo tema: 'Miley Cyrus and her Dead Petz'. Así que ha publicado unas imágenes en Instagram donde aparece en bañador manchada entera de tarta, literalmente.

"Los mejores amigos adoran la tarta", ese es el comentario que la cantante ha añadido a la foto, en la que no aparece ella sola, sino que posa con una misteriosa desconocida, que prefiere seguir en el anonimato, y por ello, cubre su cara…

Las llamadas de atención de la cantante no tienen límite, desde su continua exhibición en los VMAs 2015 hasta su nuevo tema, en el que aparece lamiendo todo tipo de cosas, hasta su masturbación vía Facetime. ¿Qué será lo siguiente?