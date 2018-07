Miley Cyrus presume de Liam Hemsworth en Instagram

Miley Cyrus convierte en fenómeno viral cada paso que da. Ahora la cantante se ha puesto una camiseta con el apellido de su novio, Liam Hemsworth, y la imagen ha sido muy comenteda por sus seguidores. Parece que la artista está deseando en pasar por el altar aunque el actor se muestra más reticente a la hora de dar un paso tan importante: "Estoy seguro de que un día voy a ir por ese camino y será genial. Es sólo que, por ahora, me siento muy joven y que tengo un montón de cosas que hacer", reveló en una entrevista para Extra.

A pesar de las dudas del intérprete, Cyrus no duda en llevar el anillo de compromiso que le regaló Liam en 2013 antes de que decidieran poner punto aunque no final a su relación. A pesar de que el cuñado de Elsa Pataky siempre ha sido más discreto que su polémica novia, últimamente el actor se muestra más natural en cuanto a hablar de sus sentimientos: "Creo que cuando siento algo, solamente me dejo llevar y voy por eso", confesó en una entrevista.

Haya boda o no, lo cierto es que Liam y Miley se encuentran en su mejor momento. Hemsworth ha conseguido dar a la cantante la estabilidad que necesitaba y parece que la intérprete de 'BB Talk’ está dando los pasos necesarios para que su chico vuelva a confiar en ella.