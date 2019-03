Miley Cyrus: "Prefiero desnudarme en público que llorar delante de todo el mundo"

Miley Cyrus vuelve a ser noticia, y es que la cantante más polémica de todos los tiempos le ha confesado al portal 'VEVO' que entre enseñar carne o que se le salten las lágrimas en público... ¡Prefiere lo primero!

"Para mí, la desnudez nunca ha sido algo sobre lo que he tropezado. Realmente no veo la forma en la que todo el mundo lo ve. Prefiero estar desnuda que llorar delante de la gente porque no me gusta mostrar debilidad y eso es una gran cantidad de vulnerabilidades", confesaba la cantante.

Para promocionar su último trabajo, Cyrus se dejó ver totalmente desnuda sobre una gran bola en su último videoclip de 'Wrecking Ball', visto por unas más de 100 millones de personas en cuestión de días. "Fue muy natural y orgánico", admitía Miley. Además, la hemos visto haciendo de las suyas a través de sus instantáneas en las redes sociales o posando de una guisa la mar de provocadora bajo el objetivo del mismísimo Terry Richardson.

Ahora que ya sabemos que prefiere desnudarse y no soltar ni una lágrima más... ¿La veremos pronto volviendo a mostrar sus encantos al mundo entero?