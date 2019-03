Miley Cyrus pillada en una tienda de venta de Marihuana

¡Con las manos en la masa! Así han pillado a Miley Cyrus cuando se encontraba con una amiga en el interior de una tienda dedicada a la venta de Marihuana para fines terapéuticos. Al parecer, los fotógrafos han captado la imagen de la cantante y ya muchos medios estadounidenses han publicado las fotografías, con las críticas correspondientes a la adolescente.

No se sabe si Miley fue realmente a comprar o simplemente a acompañar a su amiga, pero desde hace meses ya son muchos los que critican la actitud de la ex niña Disney por unas declaraciones que hizo en las que aseguraba que consumía hierba. Una afirmación que hizo que miles de fans se pusiesen en contra de su ídolo por pensar que su actitud no era apropiada.

“Sabes que eres una fumeta cuando tus amigos te hacen una tarta con marihuana… Entonces sabes que has fumado demasiada puta hierba”, comentaba de propia voz Cyrus en un vídeo que salió a la luz hace unos meses, en el que hablaba de la tarta que le habían preparado por su veinte cumpleaños.

Entre estas declaraciones, ahora las imágenes de ella saliendo de una tienda en la que venden Marihuana y las fotos de la fiesta de cumpleaños de su chico, donde veíamos a Miley pasárselo genial junto a la tarta con forma de miembro viril que había comprado para Liam… ¡se está cubriendo de gloria la chica! Cada día está más claro que Hanna Montana… ‘murió’.