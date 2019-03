Miley Cyrus en pie de guerra contra su propio padre

La estrella de 18 años, Miley Cyrus, está muy, muy enfadada. Al parecer, no le han sentado nada bien las confesiones que ha hecho su también famosos papá para la revista GQ, en las que deja por los suelos a la serie que les ha llevado al estrellato: Hanna Montana.

Billy Ray Cyrus dijo que sentía verdadero terror por su hija, ya que la vida que estaba llevando tras convertirse en estrella Disney no era la más recomendable. Llegó incluso a afirmar...: "Hanna Montana ha destruído mi familia". El patriarca de la familia no se ha cortadao ni un pelo en hacer estas declaraciones, en las que deja entrever que su hija no es una joven feliz.

"Decir que Miley está enfadada es quedarse corto", asegura una amiga de la cantante a la web PopEater. "Está furiosa porque lo que pase en su familia debe ser un asunto privado. ¿Quién se cree que es Billy, Michael Lohan? Esto no lo hace un padre".

Esta misma fuente continúa comentando: "Él nunca se ha quejado de Hanna Montana cuando ha estado generando millones para su familia, y el problema ha llegado ahora que Miley tiene 18 años y puede tomar sus propias decisiones. Es imperdonable".

Al parecer, la estrella adolescente ha sido clara con su padre y le ha dicho que "si quiere hablar con ella de algún tema, tiene su número de móvil". Un nueva guerra para Billy Ray, que se une a la que ya tiene con la que ha sido su esposa durante 19 años, y con la que se está separando. Ya veremos cómo termina todo este culebrón.