Miley Cyrus es la peor persona del mundo

La cantante y actriz Miley Cyrus se ha convertido en el peor ejemplo, los jóvenes que antes se compraban sus discos, iban a sus conciertos y llevaban sus carpetas al cole se han cansado de tanto escándalo y le dan la espalda. Con el 58 por ciento de un total de 99.000 votaciones, la ex Hannah Montana ha encabezado la lista, por segundo año consecutivo, de las peores personas del mundo, elaborada por AOL en JSYK.com (Just So You Know). Los participantes eran jóvenes de entre 9 y 15 años, justo la edad que más representa a sus seguidores.

A pesar de que los usuarios no mostraron razones aparentes para votar a Miley Cyrus, lo cierto es que puede que su comportamiento durante el último año haya afectado en las decisiones de los participantes a la hora de elegir a su preferido.

Quizá hayan sido los escándalos de sus supuestos desnudos circulando por la red, sus videoclips subiditos de tono o el consumo de sustancias sospechosas o todo junto, lo que ha llevado a más de la mitad de los usuarios a elegir a la dulce ex Hannah Montana como la peor persona del planeta.

Una de las participantes comentaba sobre el vídeo de internet en el que podíamos ver a la artista fumando salvia, una hierba cuya posesión es legal en el estado de California, con una cachimba junto a un grupo de amigos: "Sólo porque sea legal no significa que sea bueno para la salud. Como la cerveza o el tabaco. Todo eso es legal, pero la gente muere de ello día tras día. No está yendo por el buen camino".

"Está dando un ejemplo realmente malo para tus fans", escribía otra de las participantes. Miley arrebató el primer puesto de la lista a artistas tan polémicas como Demi Lovato o Lindsay Lohan, quienes han estado internadas en centros de rehabilitación durante el último año. Otra estrellita Disney que abandona su imagen angelical para convertirse en una adolescente desatada.