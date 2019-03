Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger, entre rumores de boda después de que confesaran a sus amigos que se quieren casar

La salvaje y atrevida Miley Cyrus parece que está sentando cabeza al lado de Patrick Schwarzenegger. La cantante y el hijo de 'Terminator' ya van diciendo a sus amigos que pretenden ¡casarse!

Miley quiere ganarse a la madre de su novio, y después de todas las actuaciones frívolas, fotos picantes, etc, etc, lo tiene complicado dado que se rumoreaba que la madre de Patrick no estaba de acuerdo con la relación, al contrario que Arnold que se mostró feliz.

Después de cinco meses de relación, la cosa se pone seria… ¿Veremos a Miley otra vez prometida? Hay que recordar que la cantante ya lo estuvo con el actor Liam Hemsworth cuando apenas tenía 19 años, y cargaba en su dedo con un anillo en el de dedo de 3,5 kilates. ¡Pero al poco la relación se truncó!

Se dice que Patrick se fijó en ella cuando estaba con Liam, sus palabras fueron que: "Tenía su ojo puesto en Miley". Quien la sigue la consigue y veremos si dentro de poco les vemos de chaqué y de blanco aunque conociendo a Miley, no será una boda cualquiera.