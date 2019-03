Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger disfrutan juntos en la intimidad de un columpio sexual

Miley Cyrus vuelve a hacer de las suyas, pero no creáis que ha posado desnuda, cosa que ya no sorprende a nadie, la verdad. No, esta vez Miley ha decido ir más allá y anuncia que disfruta con su pareja Patrick Schwarzenegger todo lo que se puede y más en la intimidad. También ha anunciado que está muy orgullosa de su hombre.

Una fuente al portal Hollywood Life.com afirma que Miley: "Es una persona que disfruta de su sexualidad y está muy orgullosa de ella. ¡Y también del hombre que tiene a su lado!"

Según afirma una fuente cercana al ya mencionado portal: "Miley y Patrick no se aburren cuando están juntos en casa. Es más, es difícil detener sus momentos de intimidad, ¡porque disfrutan mucho de ellos!"

Bueno, después de saber que se grababan en sus momentos más íntimos, lo último de la parejita para morirse de amor juntos es adquirir ¡un columpio sexual! Parece ser que han decido ser ellos los que asuman el papel de Anastasia Steel y el Sr. Grey. Por lo visto Miley se niega a salir de casa siempre que tienen un momento para ellos dos...