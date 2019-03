Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger no se dirigen la palabra en la fiesta de cumpleaños de un amigo común

LA PAREJA SE REENCONTRÓ PERO EVITÓ CUALQUIER TIPO DE CONTACTO

Ya sabemos que no hay nada peor que reencontrarte con tu ex, pero lo que no sabíamos es que Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger iban a ser de esas exparejas que no se miran ni a la cara. Pues sí, la cantante y Patrick coincidieron en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común en Hollywood y no se dirigieron ni la palabra. ¡Qué mal rollo!