Miley Cyrus se lo pasa en grande agarrando el trasero desnudo de una stripper

EXCLUSIVA TMZ

Se ve que Miley Cyrus decidió que una no cumplía 20 años todos los días y que había que celebrarlo por todo lo alto. Así que no se lo pensó dos veces y montó un fiestorro salvaje en su casa en Hollywood, dónde no faltaron algunos strippers. Cuando una de las bailarinas se puso a actuar, Miley no pudo aguantar agarrarla bien del trasero como si no hubiera mañana y echarse una foto, que ha publicado en exclusiva la web TMZ.