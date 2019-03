Miley Cyrus se pasa el día acosando a su nuevo fichaje, Jared Followill

Miley Cyrus ya no sabe qué hacer para mantener el interés de su nuevo fichaje, Jared Followill, por ello ha decidido comenzar una relación de acoso y derribo basada en los mensajitos de móvil. Cuidado Miley, como te quedes sin batería...

El bajista del grupo Kings of Leon y Miley Cyrus, que se conocieron durante los MTV madirleños y al parecer la polémica fiesta que se pegó la cantante sirvió para algo más que para conseguir unas buenas ojeras. Desde ese día no han dejado de hablar y de escribirse mensajes. Unos sms que Jared Followill ha enseñado de lo más orgulloso a sus amigos, quienes no deben ser muy amiguitos ya que han sido ellos los que han filtrado la noticia según informa ‘la voz libre’.

Aún no sabemos cuáles son las estrategias de las que se sirvió Miley para conquistar al guaperas, pero de lo que sí estamos seguros es de cómo hay que mantener una relación al estilo Hollywood: a base de miles de mensajitos.

La parejita coquetea abiertamente, no sabemos en qué acabará todo esto, pero lo que sí tenemos claro es que este chico ha devuelto la sonrisa a la cantante, que tras el fracaso vivido junto a Liam Hersmworth, se ha pasado a los más mayores.