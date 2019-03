Miley Cyrus: "Mi novio es perfecto"

Desde que decidieran darse una segunda oportunidad, Miley Cyrus está como loca con su novio. Está encantada de compartir su vida con su su chico y no puede guardarse dentro todo el amor que siente por él, por lo que ha decidido dar a conocer los motivos que han hecho que Liam se convierta en su príncipe azul y que la tengan tan enamoradita...

La artista ha concedido una entrevista a aphilSTAR.com y ha hablado sin tapujos de sus sentimientos hacia Liam. "Creo que el amor es alguien que siempre está ahí para escuchar, pero creo que es ahí cuando la gente comete errores porque siempre quieren tener respuestas y a mí no me gustan que intenten arreglarme. Solo me gusta que estén ahí para escuchar", dice Cyrus.

Miley y Liam se conocieron en el rodaje de 'La última canción' y saltaron las chispas del amor. Un romance muy seguido por muchos pero que tuvo un parón inesperado en agosto del año pasado. Pero su amor era tan fuerte que decidieron darse una segunda oportunidad en abril de este año y convertirse en los mejores Romeo y Julieta habidos y por haber.

"Todo es genial. Soy feliz y no hay nada de lo que me pueda quejar. Actúo y hago lo que me gusta y tengo a gente increíble en mi vida, así que no hay nada que me vaya mal". Si es que Miley está encantada de haberse conocido...

Pero Miley no es la única que tiene palabras para su pareja. El propio Liam quiere tanto a su chica que no quiere que nada los separe por lo que prefiere mantener su relación ajena a los focos de los periodistas y así evitar posibles problemas...

"Lo bueno es que ambos sabemos lo que sentimos y sabemos que lo que está sucediendo. Así, a veces las cosas se complican cuando involucras al resto del mundo en ello". Si es que este chico es de lo más precavido...

Una pareja que desborda amor por todos los poros de su piel y se muestra más unida que nunca. ¿Quién dijo que las segundas partes nunca fueron buenas?