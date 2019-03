Miley Cyrus muestra su lado más picante en el videoclip de su último trabajo, 'We can't stop'

LA CANTANTE LO DA TODO CON MOVIMIENTOS DE LO MÁS SUGERENTES

Estaba decidida a dejar atrás su imagen de dulce niña Disney y después de ver esto no nos cabe la menor duda de que lo ha conseguido. Miley Cyrus sube las temperaturas con el videoclip de su último sencillo, 'We can't stop'. Ropa tan ajustada como una segunda piel, un bañador semitransparente, cachetes en el trasero y hasta un morreo con una barbie tamaño extra grande...¡Ella sí que sabe cómo sorprender!