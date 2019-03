Miley Cyrus se mofa de la portada de la revista In Touch

TRAS UNAS CUANTAS MENTIRAS POR PARTE DE LA REVISTA

Ante el mal tiempo, Miley Cyrus saca la lengua. La cantante ha demostrado una vez más que a ella el sentido del humor no le falta. Y es que la revista In Touch ha sacado en portada a la ex chica Disney afirmando que necesitaba ayuda, una declaración que Miley no ha hecho en ningún momento. Pero en honor a esta sarta de mentiras, la cantante ha decidido ponerse de foto de perfil en su Twitter la portada burlándose de la mejor forma posible del magazine.