Miley Cyrus se mete en la cama con Harry Styles

¿QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ?

¿Cómo se habrá quedado Taylor Swift a ver a Miley Cyrus en la cama con Harry Styles? Menos mal que se trataba de uno de cartón, pero seguro que a la ex del componente de One Direction no le ha hecho ni pizca de gracia. Y más aún porque parece que Miley y su hermana, Norah Cyrus, son capaces de hacer lo que sea por llamar la atención de Harry, ya que que Norah está locquita por el cantante. Sin duda alguna, ¡ellas sí que se lo pasaron en grande!