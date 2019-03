Miley Cyrus, tras estar un año limpia sin fumar marihuana porque necesitaba centrarse en su trabajo, ha vuelto a recaer y le hecha toda la culpa a su madre Trish.

"Mi madre me ha hecho recaer. Aunque, eso sí, fumo de vez en cuando, ya que no creo que me haga funcionar al máximo, ser más inteligente o que me dé la capacidad de estar todo lo presente y consciente que me gustaría. Procura no hacerlo cuando trabajo", confiesa la cantante en una entrevista que realizó para The Sun.

¿Por qué le habrá hecho recaer la madre de Miley a la cantante en la marihuana? ¡Miley di no a las drogas!