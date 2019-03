Miley Cyrus Vs. Maria Shriver, ¿a quién escuchará el corazón de Patrick Schwarzenegger?

La noticia de que Miley Cyrus y Patrick Patrick Schwarzenegger habían comenzado un romance, nos sorpendió a tod@s la semana pasada, tanto como a la propia madre del novio, Maria Shriver.

A la ex mujer de Arnold Schwarzenegger no parece haberle gustado mucho la nueva novia de su guapísimo hijo, pues sabiendo el historial de actuaciones polémicas, espectáculos subidos de tono y apariciones de lo más extravagantes de la 'reina del twerking', seguramente no esté muy convencida de que Cyrus sea una buena influencia para Patrick.

Pero, ¿a quién hará caso el nuevo novio de Miley? ¿Seguirá los consejos de su madre o se decantará por la chica que le vuelve loco? En vuestras manos está decididir quién ganará la batalla en el corazón de guapísimo hijo del actor, y así decidiréis si debe vencer el amor de madre o el amor de Miley. ¡Que comience la batalla!