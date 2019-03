Miley Cyrus llora sobre el escenario al recordar a su fallecido perro Floyd

LA CANTANTE NO PUEDE REPRIMIR LAS LÁGRIMAS

Miley Cyrus ha mostrado al mundo que ella, aunque haya veces que parezca una irresponsable que no se preocupa por nada, tiene un corazón que no le cabe en el pecho y es todo sentimiento. La reina del twerking ha sufrido esta semana la muerte de su perro favorito, Floyd. Y aunque ha tenido todo el apoyo, y más del que pudiera imaginar, de parte de sus fans, la exniña Disney no ha podido ocultar su tristeza rompiendo a llorar sobre el escenario ante todos sus admiradores durante la prueba de sonido de su concierto en Boston.