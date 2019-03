Miley Cyrus y Liam Hemsworth ya tienen ayuda para la organización de su boda

Hace un tiempo era la hermana pequeña de Miley Cyrus, Noah Cyrus, la encargada de anunciar que su hermana no se había casado por el momento con su prometido Liam Hemsworth, al que todos tienen mucho cariño. Después de la polémica que desató Billy Ray Cyrus tras publicar una imagen de su hija en una paradisiaca playa con un vestido blanco, que parecía indicar que Miley y su novio por fin habían pasado por el altar, Noah explicó que ese enlace aún no se había celebrado, y señaló que el día que eso suceda probablemente sea ella misma la encargada de anunciarlo porque será uno de los días más felices de su hermana.

Pero parece que no es la única que está deseando que Miley y Liam den un paso más en su relación. Ahora ha sido la madre de la artista la última que se ha manifestado al respecto. Tish Cyrus acudió al NBCUniversal Summer Press Day donde presentó su nuevo show que protagoniza junto a su hija, Brandi Cyrus, 'Cyrus vs Cyrus: Design and Conquer', donde madre e hija se enfrentarán para resolver los problemas de diseño de habitaciones.

Está claro que la madre de la cantante entiende de diseño, así que aprovecharon la ocasión para preguntarle sobre la posibilidad de que sea ella la encargada de diseñar la ceremonia de la boda de su hija con Liam. Tish, entusiasmada respondió: "Dios mio, sí, y cuando llegue ese día, estoy segura", a lo que añadió: "Oh, bueno, si ese día llega, por supuesto". Estas declaraciones parecen indicar que la pareja no tendrá que preocuparse demasiado por los preparativos porque contará con el apoyo de su familia.