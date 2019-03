Miley Cyrus y Liam Hemsworth se reencuentran durante el concierto de la cantante en Canadá

Aunque muchos no confíaban en el amor entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth, parece que la relación entre ambos continúa viento en popa. La parejita sigue adelante con sus planes futuros de boda a pesar de no tener aún ninguna fecha y no verse tanto como les gustaría debido a sus respectivos compromisos. Aún así, tanto Miley como Liam continúan luchando y defendiendo su amor con uñas y dientes, negando en todo momento los rumores que los relacionan con una tercera persona.

Hemsworth se encuentra en pleno rodaje de la película 'Cut Bank', dirigida por Matt Shakman, pero ha sacado tiempo para viajar hasta Canadá y asistir al concierto de su chica en Alberta. Los fans de la cantante se hicieron eco de la aparición de Liam en el show, protagonista absoluto de numerosos comentarios a través de las redes sociales. La pareja se mostró muy atenta con los seguidores de Cyrus, tanto que posaron juntitos en alguna que otra instantánea.

Ya ha pasado un mes desde que ambos aparecieron juntos públicamente cuando asistieron al cine a ver 'El hombre de acero', ¡esperemos que vuelvan a dejarse ver juntitos pronto antes de verlos en el altar!