Miley Cyrus y Liam Hemsworth posan por primera vez juntos frente a los medios después de tres años

Aunque desde su reconciliación los paparazzis han conseguido captar a Miley Cyrus y Liam Hemsworth juntos en varias ocasiones, la pareja nos ha vuelto a deleitar con un momento que no vivíamos desde hace tres años: un posado juntos sonriendo frente a la cámara.

La pareja acudió este fin de semana al evento que Variety celebró para premiar la solidaridad de las mujeres: 'El poder de las mujeres'. Entre las premiadas se encontraban Laverne Cox por National Coalition of Anti-Violence Programs, Miley Cyrus con Happie Hippie Foundation, Ava DuVernay (1000 Black Girl Books), Helen Mirrer (The Stuttering Association for the Young), y Scarlett Johansson.

Un premio muy especial para Miley que recibió acompañada de Liam con quien posó con una amplia sonrisa. ¿Para cuándo su boda?