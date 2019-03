Miley Cyrus y Liam Hemsworth han roto

La revista People ha dado la exclusiva. El portavoz de Liam Hemsworth ha confirmado que la pareja ha finalizado su relación.

Se conocieron en el rodaje de 'La última canción'. Cyrus y el actor australiano han mantenido un noviazgo durante más de un año.

Aunque los rumores de crisis eran constantes, la actriz y cantante no dejaba de desmentirlos. “No soy una persona muy amorosa. No lo soy, pero Liam es la primera persona que me ha hecho querer estar involucrada en una relación real”, contaba Miley a la revista estadounidense en abril.

No se conocen los motivos de dicha ruptura aunque el portal E!News asegura que uno de los detonantes podría ser por el compañero de rodaje de Cyrus, Adam Sevani, en la película 'LOL'.