Miley Cyrus y Liam Hemsworth buscan el sitio perfecto para darse el 'sí quiero'

Todo indica que será Australia el lugar elegido por Miley Cyrus y Liam Hemsworth para continuar con su vida de pareja y futuro matrimonio. Al parecer, además de haber considerado Byron Bay como lugar en el que darse el 'sí quiero', la pareja está planteándose adquirir una mansión en una zona alejada de las cámaras y cerca de la playa. La pareja ha acordado casarse en Australia, y es que según ha informado una fuente, todo se debe a la estrecha relación que mantienen Elsa Pataky y Miley Cyrus.

La revista OK! se ha encargado de hacer pública esta información que Miley se empeña en mantener en secreto. "Miley es por lo general muy abierta, pero en este tema está siendo muy reservada. No quiere que se conozca ningún detalle", explicó una fuente a la publicación mencionada anteriormente. Y añadió: "Ella ha hecho a su familia jurar el secreto. Todos hechos han hecho un pacto de no decir nada". Así que todo indica que será un misterio hasta el último momento.

Como decíamos, todo lo que tiene que ver con la boda de Miley y Liam es un enigma. Pero la hermana pequeña de la cantante, Noah Cyrus, que ha comenzado recientemente con su carrera en el mundo de la música, comentó en una entrevista concedida a la revista Life & Style: "no hay ninguna planificación por el momento", refiriéndose a la boda de su hermana y su cuñado, con el que mantiene una estrecha relación según ha confirmado ella misma: "Él ha estado en la familia durante un tiempo muy largo, por lo que él es como un hermano mayor para mí"