Miley Cyrus, Justin Bieber, One Direction o Beyoncé han sufrido algún que otro accidente en sus giras

AUTOBUSES ARDIENDO, VENTILADORES 'ENREDA PELO', LIPOTIMIAS, APAGONES...

Después de ser testigos de cómo el autobús de la gira 'Bangerz' de Miley Cyrus salía ardiendo, parece que lo de tener accidentes inesperados viene de lejos. Y es que Miley no ha sido la única que ha sufrido incidentes durante sus conciertos. Jennifer López, One Direction, Justin Bieber, Beyoncé o Shakira son otras de las famosas que se han encontrado con un algún que otro contratiempo. Y no sólo por partes de los fans o causas ajenas: ellas misma también han sido responsables de sus percances.