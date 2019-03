Miley Cyrus y Juicy J anuncian entre risas que esperan un hijo

Según publica el tabloide 'E!', Juicy. J afirmó que Miley Cyrus había estado haciendo “mucho más que un twerk” con ella, a lo que la cantante, entre bromas, respondió: “No, estoy realmente embarazada”. A pesar de que dichas declaraciones se tratasen de una broma ocasional, las redes sociales se pronunciaron al respecto, y "Miley Cyrus, embarazada del rapero Juicy J” fue uno de los titulares que salieron a la luz momentos después.

Miley descartó la veracidad de los rumores que la vinculaban con el rapero, con quien se le ha visto últimamente. La respuesta de la ex niña Disney no se hizo esperar en su Twitter, donde escribió: “Vaya, me despierto y dicen ahora que estoy embarazada de Juicy. J”. Su madre, Tish, también quiso ser divertida y respondió a su hija mediante su twitter personal: "¡Hahahahaha YEP! ¡Lo leí anoche! ¡Esta es mi favorita hasta ahora!".

Los rumores sobre su embarazo con el rapero surgen poco después de su ruptura con el actor Liam Hemsworth y la exclusiva de la revista 'OK' en la que, al parecer, la cantante intentó quedarse embarazada para no perder a su chico. ¿Será pura casualidad?