Miley Cyrus invita a uno de sus conciertos a un fan que se desnudó para pedirle una cita

Si algo no se puede decir de Miley Cyrus es que no se preocupa por sus fans. Esta vez, la cantante ha concedido a uno de sus seguidores más fieles el privilegio de asistir al show del 'Bangerz Tour' que ofrecía en Arizona. El afortunado es Matt Peterson, un joven que sigue los pasos de Miley desde que protagonizaba Hannah Montana, y que ha podido coincidir con ella en varias ocasiones.

Lo que el joven ha hecho esta vez para llamar la atención de la ex de Liam Hemsworth ha sido publicar un vídeo en YouTube en el que aparece casi desnudo pidiéndole a Miley que le acompañe a su baile de graduación. Y aunque la cantante no ha aceptado la invitación, ha recompensado su valentía, no solo con la entrada a su concierto, sino también permitiéndole pasar tiempo con ella en el backstage y subiéndole al escenario para hacerse una selfie con él.

Miley y Matt se conocieron hace tiempo en una emisora de radio, y desde entonces él siempre ha tratado de mostrarle el aprecio que le tiene, hasta tal punto que años más tarde la cantante lo reconoció en uno de sus conciertos y lo saludó delante de todo el mundo, ante la sorpresa del chico.

Si es que el cariño que Miley les muestra a sus fans es impresionante, y si no que se lo digan a otra de las asistentes a su concierto en Las Vegas, a quien la cantante le plantó un morreo en mitad de una de sus actuaciones. ¡Esta chica cada día nos sorprende más!