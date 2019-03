Miley Cyrus insulta a Liam Hemsworth en mitad de un concierto: "Pedazo de mierda"

¡Miley Cyrus se desahoga! La cantante, ni corta ni perezosa, ha llamado "pedazo de mierda" a uno de sus ex en mitad de su concierto en Londres, y todos los ojos se han puesto en Liam Hemsworth.

Antes de empezar a cantar 'Wrecking Ball', Miley dio un discurso que seguro que no dejó indiferente a nadie, y en especial a Liam: "Cada vez que te subas a tu coche vas a escuchar mi maldita canción en la maldita radio, pedazo de mierda. Y luego me voy a quitar toda la ropa y me voy a sentar en una polla gigante- a veces dos-, voy a girar alrededor y luego tendré el récord de vídeo más visto en Vevo".

Pero Miley no se podía quedar contenta solo con estas palabras, así que añadió: "Asi í que les voy a decir a esos hijos de puta que rompieron mi corazón, en especial a uno, que me chupen la polla gorda y disfruten escuchando esta canción durante el resto de sus vidas". ¡Toma ya, Miley no se corta!