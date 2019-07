Miley Cyrus tiene las ideas muy claras sobre su futuro, así lo contaba en una entrevista reciente con la revista ELLE, en la que ha dejado bastante claro que en sus próximos planes no entraba tener un bebé. Una afirmación que ha dejado bastante sorprendidos a sus fans, pues tras la boda sorpresa con Liam Hemsworth, se esperaba que en un futuro la pareja se convirtiera en padres.

El motivo de que la cantante haya renegado totalmente de la maternidad, según comentaba en la entrevista, no es otro que la preocupación por el futuro del planeta, el cambio climático y la contaminación. De hecho, Miley se ha mostrado muy firme en la idea de no tener descendencia hasta que esos problemas se solucionen.

"Con los desastres naturales que estamos sufriendo últimamente no te queda otra opción. Tienes que rendirte. La naturaleza es femenina y cuando se enfada, mejor que no le toques las pelotas", explicaba la joven. Además de puntualizar que: "No pienso traer ninguna persona a este mundo hasta que no sienta que van a poder crecer en un lugar donde todavía haya peces en el agua".

Por otro lado, la actriz también ha aprovechado la oportunidad para quejarse sobre la presión social a la que se enfrentan las mujeres que no quieren ser madres en la sociedad actual, "Se supone que somos las responsables de mantener poblado nuestro planeta. Y cuando eso no entra en nuestros planes todo el mundo te juzga y se enfada contigo". Recalcando así que no tener hijos no es ningún problema, y añadiendo: "Si no tienes hijos la gente siente pena por ti. Te ven como una mujer fría y sin corazón incapaz de amar".

